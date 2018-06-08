Сокрушительный обвал евро: курс валют в Молдове в понедельник шокирует

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на первый день грядущей недели: доллар в унынии, а евро рухнул.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на понедельник, 11 июня. После наступления, которое евро продемонстрировал на этой неделе по отношению к молдавскому лею, следующую рабочую пятидневку "иностранец" начнет с падения. Так, в понедельник "европеец" проиграет национальной валюте сразу 15 банов и установится на отметке в 19,7395 лея.

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Что касается доллара, то он продолжит "унывать", сдавая ранее отвоеванные позиции. В начале грядущей недели "зеленый" несколько уступит лею и будет стоить 16,8167 лея.

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Украинская гривна немного укрепиться. В понедельник она будет продаваться по 0,6432 лея. Российский рубль же несколько уступит позиции и расположится на отметке в 0,2674 лея. Румынский лей тоже попятится назад и составит 4,2373 лея.