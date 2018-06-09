На что власти Молдовы потратят миллионы: ответ в одном документе

Как выглядит государственный бюджет Молдовы на этот год после корректировки: "отрихтованный" документ подразумевает увеличение доходов и расходов.

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Государственный бюджет Молдовы на текущий год откорректировали. Окончательный вариант документа утвержден парламентом страны. Таким образом, доходная часть бюджета увеличилась на 303,5 миллиона леев до 36,922 миллиарда леев, а расходная — на 652,1 миллиона леев, то есть до 41,984 миллиарда леев. Таким образом, дефицит госбюджета составит пять миллиардов 62,5 миллиона леев.

Казна пополняется за счет налогов и сборов

"Корректировка доходов и расходов произведена с учетом основных макроэкономических показателей. Увеличение доходов вызвано ростом поступлений налогов и сборов на 9,2% в первом квартале 2018 года", — отметили в парламенте.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как в Молдове законно "раздевают" и без того бедный народ

В основном увеличились поступления за счет сбора налога на добавленную стоимость на импортируемые товары, НДС на товары и услуги, произведенные на территории Республики Молдова, а также подоходного налога.

На что потратят деньги из госбюджета?

Что касается затрат, то планируется направить деньги на реализацию программы ремонта дорог национального, местного значения и улиц. На эти цели предусмотрено 800 миллионов леев. На закупку машин "скорой помощи" выделят 105 миллионов леев. Повышение на два лея финансовой нормы на питание детей/учащихся с 1 сентября 2018 года обойдется в 51,2 миллиона леев, а на развитие Единой национальной службы экстренных вызовов "112" предусмотрено 63,6 миллиона леев.

Дополнительные деньги в размере 32,4 миллиона леев выделят и на развитие потенциала Национального органа по неподкупности, Службы борьбы с отмыванием денег, Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества при Национальном антикоррупционном центре, а также на покрытие расходов Центральной избирательной комиссии в связи с проведением местных выборов. Еще на 217,2 миллиона леев увеличатся расходы на товары и услуги, предназначенные для обеспечения функционирования бюджетных структур.

Возрастут и расходы на соцвыплаты — на 16,7 миллиона леев, что объясняется повышением денежных пособий и выплатой компенсаций после расторжения трудовых отношений. Также планируется увеличить местные бюджеты на меры по социальной защите, капитальные расходы и на инфраструктуру дорог местного значения.

Госдолг будет сокращаться

Утвержденный законопроект предполагает, что к концу этого года государственный долг Молдовы сократится на 4,75 миллиарда леев. Это произойдет в результате сокращения внешних займов и укрепления национальной валюты по отношению к доллару США.