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Мал да удал: можно ли в Молдове разбогатеть, открыв очередную "алиментару"

Gina Sanders
Экономика
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19401

Стоит ли затевать открытие своего малого бизнеса в республике, или акулы рынка задушат "маленькую рыбешку" в самом начале финансового плавания.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Жителей нашей республики тяжело обвинить в отсутствии предприимчивой жилки. Работать граждане Молдовы умеют и хотят, но не менее желают получать "по труду", а не по мизерным потребностям.

"Хочешь жить, умей вертеться", — этот принцип молдаване хорошо усвоили в начале 90-х годов прошлого столетия, когда по республике начали массово закрываться предприятия и колхозы, а гражданин оказывался нос к носу с нуждой.

Тогда некоторые подались в "челноки", сверкая клетчатыми полиэтиленовыми баулами возле Седьмого километра под Одессой, некоторые перебивались с хлеба на воду, довольствуясь случайными заработками, другие подались в сектор "перепродажи подороже" на обочине пива, водки, сигарет, семечек и тому подобных товаров повышенного народного потребления.

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Кто посмелее именно тогда решил проторить путь в страны ЕС, нелегально перебираясь через границы, иногда замерзая насмерть на окольных путях к заветным заработкам.

Сегодня ситуация с возможностью заработать, к счастью, немного изменилась. Однако многие уехавшие на заработки и нажившие энный капитал за рубежом, сегодня встают перед дилеммой: вернуться на родину и открыть свой небольшой бизнес, или не рисковать и продолжать работать по старинке на стройках или в обслуживающем секторе в странах старой Европы?

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О том, стоит ли сегодня в Молдове рисковать, открывая очередную "алиментару", корреспонденту Sputnik Молдова рассказал экономист, финансист Виорел Гырбу.

"Сегодня открывать в Молдове такой вид микро-бизнеса — очень опасная затея. Нужно очень четко рассчитывать ресурсы и возможности для ведения даже такого, едва заметного бизнеса, с чем некоторые наши граждане не считаются. К примеру, такой ординарный вид малого бизнеса, как открытие очередного продовольственного киоска, наверняка приведет инвестора, долго копившего нужную минимальную сумму, к быстрому банкротству", — подчеркнул собеседник.

По словам эксперта, сегодня потребители не ленятся добраться до более крупного супермаркета, где разные линейки продуктов или товаров продаются по акции по более сходным ценам. Более того, палитра выбора там — гораздо богаче, чем скудный ассортимент внутридворовых "алиментар".

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"Сетевые маркеты однозначно в кратчайшие сроки сведут на нет все старания тех, кто месяцами открывал свой продовольственный киоск в надежде выручить средства на обычную, скажем так, не голодную жизнь. В секторе малого бизнеса сегодня необходимо предоставлять эксклюзивные услуги, которых либо нет, либо они мало представлены на молдавском рынке. Выигрышная позиция в этой ситуации — предоставление клиентам специфических услуг, на которые не размениваются "акулы рынка", — заключил Гырбу.

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Теги:
ларек, продовольственный магазин, малый бизнес, банкротство, инвестиции, экономика, Виорел Гырбу, Молдова, Кишинев, Экономика, бизнес и финансы
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