Доллар летит вниз, а евро скачет: курс валют в Молдове во вторник

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: доллар в унынии, а евро решил отыграться.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на вторник, 12 июня. Евро продолжает метаться то сдавая позиции, то отвоевывая утерянное. Так, после обвала в понедельник "иностранец" сделает робкие шаги для отыгрыша. Во вторник "европеец" укрепится к национальной валюте на три бана и установится на отметке в 19,7704 лея.

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Что касается доллара, то тут "тоска" — "американец" продолжит проседать по отношению к молдавскому лею. За сутки он уступит нацвалюте еще четыре бана и будет торговаться по 16,7752 лея.

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Несколько уступит свои позиции и украинская гривна. Она будет стоить 0,6416 лея. А румынский леи и российский рубль немного подорожают — до 4,2432 лея и 0,2681 лея, соответственно.