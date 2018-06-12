Что скоро будет с ценами на бензин и дизельное топливо в Молдове

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. С 13 по 26 июня максимальные розничные цены, как на бензин, так и на дизтопливо, все равно взлетели. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).
По информации ведомства, литр бензина АИ-95 будет стоить 19 леев 49 банов вместо 19 леев 15 банов. Дизельное топливо подорожало на 32 бана до 17 леев 41 банов.
Ранее, 29 мая НАРЭ объявило об очередном повышении максимальных цен на топливо. Так, с 30 мая по 12 июня максимальные розничные цены за литр бензина АИ-95 поднялись до 19 леев 79 банов с 19 леев 15 банов. Дизельное топливо подорожало на 66 банов до 17 леев 75 банов. Ряд депутатов и премьер республики потребовали, чтобы Агентство объяснило это подорожание. Тогда НАРЭ отменило свое решение, оставив в силе старые расценки, которые были действительны до 12 июня включительно.
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В Кишиневе неоднократно проходили акции протеста, организованные водителями, против этих подорожаний. Автовладельцы требовали понижения цен на топливо до 14 леев.