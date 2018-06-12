Что скоро будет с ценами на бензин и дизельное топливо в Молдове

Платить придется все равно больше: цены на бензин и "дизель" в Молдове взлетели вверх - во вторник топливо на заправках можно купить еще по старым ценам.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. С 13 по 26 июня максимальные розничные цены, как на бензин, так и на дизтопливо, все равно взлетели. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

По информации ведомства, литр бензина АИ-95 будет стоить 19 леев 49 банов вместо 19 леев 15 банов. Дизельное топливо подорожало на 32 бана до 17 леев 41 банов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Филип написал НАРЭ: в Молдове могут отменить решение повысить цены на топливо

Ранее, 29 мая НАРЭ объявило об очередном повышении максимальных цен на топливо. Так, с 30 мая по 12 июня максимальные розничные цены за литр бензина АИ-95 поднялись до 19 леев 79 банов с 19 леев 15 банов. Дизельное топливо подорожало на 66 банов до 17 леев 75 банов. Ряд депутатов и премьер республики потребовали, чтобы Агентство объяснило это подорожание. Тогда НАРЭ отменило свое решение, оставив в силе старые расценки, которые были действительны до 12 июня включительно.

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В Кишиневе неоднократно проходили акции протеста, организованные водителями, против этих подорожаний. Автовладельцы требовали понижения цен на топливо до 14 леев.