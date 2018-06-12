Как поведут себя доллар и евро: курс валют в Молдове в среду

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: доллар и евро унывают.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на среду, 13 июня. Тяжеловесы будут топтаться на месте. Так, евро за сутки незначительно уступит молдавскому лею и установится на отметке в 19,7605 лея.

Что касается доллара, то "зеленый", похоже, не спешит отвоевать утерянные позиции. Если на протяжении практически всего мая "американец" уверенно "атаковал", то в июне он перешел в отступление. В среду доллар вслед за евро несколько попятится и будет торговаться по 16,7668 лея.

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Украинская гривна напротив немного укрепится. В среду она будет стоить 0,6427 лея. А румынский лей и российский рубль незначительно отступят — до 4,2412 лея и 0,2666 лея, соответственно.