Минэкономики будет разбираться с НАРЭ по поводу топлива в суде

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Министерство экономики и инфраструктуры и Агентство по защите прав потребителей и надзору над рынком во вторник запросило суд дать оценку обнародованному в этот же день решению Национального агентства по регулированию в энергетике о повышении цен на топливо.
Ранее, 29 мая, НАРЭ объявило об очередном повышении максимальных цен на топливо. Так, с 30 мая по 12 июня максимальные розничные цены за литр бензина АИ-95 поднялись до 19 леев 79 банов с 19 леев 15 банов. Дизельное топливо подорожало на 66 банов до 17 леев 75 банов. Ряд депутатов и премьер республики потребовали, чтобы Агентство объяснило это подорожание. Тогда НАРЭ отменило свое решение, оставив в силе старые расценки, которые действительны до 12 июня включительно.
Филип написал НАРЭ: в Молдове могут отменить решение повысить цены на топливо >>>
Но уже во вторник, 12 июня, НАРЭ опубликовало решение, согласно которому с 13 по 26 июня максимальные розничные цены, как на бензин, так и на дизтопливо, все равно взлетят. По информации ведомства, литр бензина АИ-95 будет стоить 19 леев 49 банов вместо 19 леев 15 банов. Дизельное топливо подорожало на 32 бана до 17 леев 41 банов.
"Изучив распоряжение НАРЭ, мы считаем, что оно противоречит положениям законодательства, так как было принято без публичных консультаций с заинтересованными сторонами, без соблюдения принципа транспаретности при анализе факторов, влияющих на повышение цен на топливо. Также это решение ущемляет конечного потребителя", — отмечено в сообщении пресс-службы Минэкономики и инфраструктуры.
Премьер Молдовы сделал жесткое заявление по ценам на топливо >>>
Согласно Закону об энергетике, заседания административного совета НАРЭ, в ходе которых, в частности, обсуждаются проекты документов о регламентировании, запросы о базовой стоимости и тарифы, — должны проводиться с учетом публичных консультаций.