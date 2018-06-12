Минэкономики будет разбираться с НАРЭ по поводу топлива в суде

В Министерстве экономики и инфраструктуры, а также в Агентстве по защите прав потребителей считают, что новые цены на топливо неоправданно завышены.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Министерство экономики и инфраструктуры и Агентство по защите прав потребителей и надзору над рынком во вторник запросило суд дать оценку обнародованному в этот же день решению Национального агентства по регулированию в энергетике о повышении цен на топливо.

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Ранее, 29 мая, НАРЭ объявило об очередном повышении максимальных цен на топливо. Так, с 30 мая по 12 июня максимальные розничные цены за литр бензина АИ-95 поднялись до 19 леев 79 банов с 19 леев 15 банов. Дизельное топливо подорожало на 66 банов до 17 леев 75 банов. Ряд депутатов и премьер республики потребовали, чтобы Агентство объяснило это подорожание. Тогда НАРЭ отменило свое решение, оставив в силе старые расценки, которые действительны до 12 июня включительно.

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Но уже во вторник, 12 июня, НАРЭ опубликовало решение, согласно которому с 13 по 26 июня максимальные розничные цены, как на бензин, так и на дизтопливо, все равно взлетят. По информации ведомства, литр бензина АИ-95 будет стоить 19 леев 49 банов вместо 19 леев 15 банов. Дизельное топливо подорожало на 32 бана до 17 леев 41 банов.

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"Изучив распоряжение НАРЭ, мы считаем, что оно противоречит положениям законодательства, так как было принято без публичных консультаций с заинтересованными сторонами, без соблюдения принципа транспаретности при анализе факторов, влияющих на повышение цен на топливо. Также это решение ущемляет конечного потребителя", — отмечено в сообщении пресс-службы Минэкономики и инфраструктуры.

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Согласно Закону об энергетике, заседания административного совета НАРЭ, в ходе которых, в частности, обсуждаются проекты документов о регламентировании, запросы о базовой стоимости и тарифы, — должны проводиться с учетом публичных консультаций.