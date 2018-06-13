Суд Кишинева приостановил решение НАРЭ о повышении цен на топливо

Судебная инстанция сказала "нет" повышению цен на бензин и дизельное топливо в Молдове, приостановив таким образом последнее решение НАРЭ.

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Суд Кишинева приостановил решение Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), которое объявило о повышении максимальных цен на топливо.

Согласно решению НАРЭ, литр бензина АИ-95 со среды, 13 июня, подорожал с 19 леев 15 банов до 19 леев 49 банов, а "дизель" — на 32 бана до 17 леев 41 банов. Это произошло несмотря на прошедшие ранее протесты автомобилистов, которые требовали понизить цены на топливо. В связи с подорожанием топлива министерство экономики и инфраструктуры обратилось в судебную инстанцию.

"Указ от 12.06.2018 года, изданный Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ), о повышении максимальных розничных цен на топливо, приостановлено вердиктом суда столичного сектора Буюканы до вынесения окончательного решения", — отметили в пресс-службе Минэкономики.

© Sputnik / Алексей Даничев Рост цен на топливо в Молдове: что подорожает дальше

В тексте заключения инстанции отмечено, что сохранение решения НАРЭ о повышении цен на горючее может затронуть интересы неограниченного числа лиц, которые по сути являются конечными потребителями топлива. Кроме того, как посчитали судьи, подорожание может привести к неминуемым экономико-финансовым потерям.

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Решение столичного суда может быть опротестовано в течение 15 дней в Апелляционной палате.