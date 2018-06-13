В НАРЭ ответили на решение суда: сколько будет стоить топливо в Молдове

НАРЭ согласилось с решением суда и вернуло прежние цены на бензин и дизельное топливо: почем теперь будет горючее?

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) учло решение суда Кишинева и сообщило о возвращении прежних цен на горючее.

© AFP 2018 / FADEL SENNA Суд Кишинева приостановил решение НАРЭ о повышении цен на топливо

Ранее во вторник НАРЭ объявило о повышении максимальных розничных цен на топливо. Таким образом, литр бензина АИ-95 со среды, 13 июня, подорожал с 19 леев 15 банов до 19 леев 49 банов, а "дизель" — на 32 бана до 17 леев 41 банов. Это решение Агентство приняло несмотря на прошедшие ранее протесты автомобилистов, которые требовали понизить цены на топливо. В связи с подорожанием горючего министерство экономики и инфраструктуры обратилось в судебную инстанцию, которая в среду постановила приостановить решение НАРЭ.

"В целях исполнения заключения суда Кишинева от 12 июня 2018 года, согласно которому было приостановлено распоряжение №61 и согласно статье 178 Гражданско-процессуального кодекса, исходя из которой решение суда приводится в исполнение немедленно, НАРЭ сообщает, что сегодня с 15.01 максимальные розничные цены на горючее составят 19 леев 15 банов за литр бензина A-95 и 17 леев 9 банов за литр дизтоплива", — отмечено в сообщении НАРЭ.