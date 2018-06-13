Доллару и евро плохо: курс валют в Молдове в четверг

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: доллар и евро продолжают "тосковать".

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на четверг, 14 июня. Евро и доллар продолжат буксовать. Так, "европеец" за сутки уступит молдавскому лею шесть банов и установится на отметке в 19,6951 лея.

Что касается доллара, то он продолжает семимильными шагами сдавать завоеванные ранее позиции. В четверг "американец" проиграет два бана и будет торговаться по 16,744 лея.

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Украинская гривна и румынский лей несколько уступят национальной валюте. В четверг они будут стоить 0,6406 лея и 4,2219 лея, соответственно. А российский рубль незначительно укрепится — до 0,2668 лея.