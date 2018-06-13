В Нацбанке рассказали, что происходит с ценами в Молдове

Что происходит с ценами в Молдове: за какие продукты питания, товары и услуги жители республики стали платить больше, а что подешевело?

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) представил последние данные о том, как изменились цены в республике. В частности, по информации регулятора, в мае 2018-ого годовой уровень инфляции (то есть за последние 12 месяцев) составил 2,8%, сократившись на 0,9 процентных пункта в сравнении предыдущим месяцем.

Таким образом, ожидания Нацбанка сбылись — годовой уровень инфляции покинул нижние пределы вариативного интервала в +/-1,5 процентного пункта от целевого показателя 5%.

"Данные об изменении годовой инфляции в апреле и мае показывают инфляцию, аналогичную ожидаемой, и указывают на обоснованность последнего прогноза Нацбанка Молдовы по инфляции, опубликованного в мае этого года", — отметили в НБМ.

Там пояснили, что наибольший вклад в этот показатель инфляции оказали цены на продовольственные товары (1,7 процентных пункта).

© Sputnik / Miroslav Rotari Без подорожаний никуда: на что в Молдове взвинтили цены

В Нацбанке отметили, что месячная инфляция в мае этого года оказалась на уровне предыдущего месяца. То есть снижение цен на продовольственные товары на 0,5% компенсировалось повышением цен на непродовольственные товары на 0,2%, а также ростом тарифов на оказываемые населению услуги на 0,5%, учитывая их разный удельный вес в структуре индекса потребительских цен. Месячный уровень базовой инфляции в мае увеличился на 0,4%.

Самый значительный рост цен, связанных с базовой инфляцией, зарегистрирован по сегментам "культура и отдых" (из-за подорожания на 43,6% услуг заграничного туризма) и "сигареты" (на 1,2%).

Согласно статистике, дешевле стали обходиться плата за содержание детей в детсадах и яслях на 2,4%, а также автомобили и прицепы — на 1,5%. Также упали в цене яйца, свежие овощи, сахар, молоко и молочные продукты. А подорожали картофель, свежие овощи и алкогольные напитки. С исключением сезонного фактора, цены на продукты питания за месяц снизились на 0,3%.

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Цены на регулируемые товары и услуги сократились на 0,1%, в сравнении с предыдущим месяцем. Это объясняется снижением цен на лекарства и услуги международных железнодорожных пассажирских перевозок.

А вот топливо в целом за месяц подорожало на 1,8% из-за роста цен на бензин и "дизель". При этом подешевели бутилированный газ и каменный уголь.