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Парламент Молдовы. Архивное фото

У кого в Молдове зарплата в 60-100 тысяч леев: депутаты оказались в шоке

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Молдавские депутаты обсудили зарплаты назначаемых парламентом и правительством чиновников: законотворцы возмущены высокими заработками некоторых госслужащих.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Молдавские депутаты на заседании в четверг обсудили заработную плату ряда чиновников, отметив, что некоторые из служащих забыли, за что получают деньги. В частности, фракция Партии коммунистов республики предложила включить в рабочую повестку дополнения к Закону о системе заработной оплаты труда в бюджетном секторе.

"Предлагаем, чтобы ежемесячная зарплата руководителей других органов публичной власти, бюджет которых утверждается парламентом, правительством или у которых самостоятельные бюджеты, не превышали 95% ежемесячной зарплаты лиц, занимающих ответственные государственные должности, к компетенции которых относится назначение этих служащих", — заявила коммунистка Инна Шупак.

Зарплата
© Sputnik / Вадим Русу
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Она выразила удивление, что "ежемесячная зарплата руководителя Национального агентства по регулированию в энергетики (НАРЭ) Тудора Копача, который лишь регулярно предлагает повышать цены на горючее, составляет 60 тысяч леев, а глава Нацбанка Сергей Чокля каждый месяц получает 100 тысяч леев, то есть по три с половиной тысячи леев в день. Кажется странным, что глава Органа гражданской авиации Раду Безнюк получает каждый месяц по 60 тысяч леев".

Депутат от фракции либералов Лилиан Карп отметил, что во многих странах существует такая практика, что зарплата чиновников не должна превышать заработок тех лиц, кто их назначает.

"В Молдове другая традиция. Были повышены зарплаты судей, и какой эффект от этого? Мы видим, что результаты положительные. Но мы дали возможность некоторым органам самим регламентировать зарплату. К примеру, НАРЭ. И что мы видим? Подорожания… Зарплата не должна быть больше ответственности, которую несет служащий", — сказал Карп, добавив, что намерен поддержать этот проект.

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Социалист Влад Батрынча отметил, что идея высоких заработков заключается в том, чтобы эти люди защищали общественные интересы, делали все возможное для сохранения качества услуг и адекватных цен для населения.

"Исходя из того, что НАРЭ и другие ведомства не обслуживают публичные интересы, а лишь интересы экономических агентов, то им надо напомнить, что они должны отстаивать права граждан, так как получают зарплату из денег бюджетников. Поэтому поддерживаем этот проект, чтобы установить планку зарплаты людей, которые забыли, за что они получают эти деньги", — заключил парламентарий.

В итоге парламентарии не проголосовали за включение в повестку этого проекта. "За" высказался лишь 41 депутат из 86 присутствовавших на заседании.

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Теги:
НАРЭ, зарплата, депутаты, парламент, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
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