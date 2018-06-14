В парламенте обсудили, когда в Молдове понизят цены на топливо

Почему молдавским депутатам не удалось обсудить вопрос о формировании цен на бензин и дизельное топливо?

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. В молдавском парламенте вновь прозвучал вопрос о регулировании цен на топливо. Фракция социалистов Республики Молдова предложила дополнить Налоговый кодекс республики, понизив акцизы на бензин и "дизель" в два раза.

© Sputnik / Evgheni Panasenco В НАРЭ ответили на решение суда: сколько будет стоить топливо в Молдове

Ранее, 29 мая, НАРЭ объявило об очередном повышении максимальных цен на топливо. Так, с 30 мая по 12 июня максимальные розничные цены за литр бензина АИ-95 поднялись на 64 бана, а дизельное топливо — на 66 банов. Ряд депутатов и премьер республики потребовали, чтобы Агентство объяснило это подорожание. Тогда НАРЭ отменило свое решение, оставив в силе старые расценки, которые действительны до 12 июня включительно.

Но уже в этот вторник НАРЭ объявило о повышении максимальных розничных цен на топливо. Таким образом, литр бензина АИ-95 со среды, 13 июня, подорожал с 19 леев 15 банов до 19 леев 49 банов, а "дизель" — на 32 бана до 17 леев 41 бана. Это решение Агентство приняло несмотря на прошедшие ранее протесты автомобилистов, которые требовали понизить цены на топливо. В связи с подорожанием горючего министерство экономики и инфраструктуры обратилось в судебную инстанцию, которая в среду приняла решение приостановить решение НАРЭ.

"Две недели назад мы обращали внимание, что проблема не столько в цене, сколько в документах, которые регламентируют деятельность национального регулятора. И ситуация такова — опять принято решение о повышении цены и через две недели оно будет утверждено снова. Значит, надо что-то делать", — сказал депутат от фракции Партии социалистов Владимир Головатюк.

По его мнению, "правительство в лице Минэкономики показало, так сказать, неспособность, неэффективность".

"Так давайте мы, депутаты, поможем. Мы внесли этот проект, изучив структуру цены, и предлагаем наиболее быстрое решение (в части понижения цен на топливо — ред.) — через акцизы. В 2008-2009 годах акциз был 1800 леев на тонну бензина. Сейчас он увеличился практически в три раза", — добавил Головатюк.

© AFP 2018 / FREDERIC J. BROWN Подешевеет ли топливо в Молдове: депутаты обсудили цены

В ответ на это спикер парламента Андриан Канду отметил, что к предложенному социалистами проекту нет отчета профильной комиссии и заключения правительства.

"Мы говорим об акцизах и сборах, то есть о том, что влияет на национальный публичный бюджет. Этот вопрос может быть включен в повестку, но по процедуре не может быть обсужден, потому что надо выполнить ряд процедур", — пояснил Канду.

Головатюк подчеркнул, что предложенный проект может быть изменен, но концептуально парламент должен что-то сделать в этой области. "Мы предложили один из вариантов. Он может и должен быть дополнен", — заключил депутат.

В итоге большинство депутатов отказались включать в повестку этот проект.

Между тем, в субботу в Кишиневе состоится протест автовладельцев, которые выступают против повышения цен на топливо.