Евро и доллар напирают: курс валют в Молдове в пятницу и выходные

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на пятницу, 15 июня, и на выходные. Евро и доллар перешли в наступление. Так, "европеец" за сутки отвоевал у молдавского лея шесть банов и установился на отметке в 19,8075 лея. Таким образом, "иностранец" продолжает скакать.
А вот доллар не спешит наступать, сделав лишь робкую попытку отыграться. В пятницу и на выходные "американец" торгуется по 16,7512 лея, укрепившись лишь на один бан.
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Несколько напирают на нацвалюту российский рубль и румынский лей.
В последний день рабочей пятидневки и уикенд они стоят 0,2693 лея и 4,2446, соответственно. Украинская гривна слегка просела, опустившись до 0,6389 лея.