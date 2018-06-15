Евро и доллар напирают: курс валют в Молдове в пятницу и выходные

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на пятницу и выходные: доллар робеет, а евро неугомонно скачет.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на пятницу, 15 июня, и на выходные. Евро и доллар перешли в наступление. Так, "европеец" за сутки отвоевал у молдавского лея шесть банов и установился на отметке в 19,8075 лея. Таким образом, "иностранец" продолжает скакать.

© Sputnik / Алексей Даничев Экономист прогнозирует падение курса доллара в Молдове ниже 16 леев

А вот доллар не спешит наступать, сделав лишь робкую попытку отыграться. В пятницу и на выходные "американец" торгуется по 16,7512 лея, укрепившись лишь на один бан.

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В последний день рабочей пятидневки и уикенд они стоят 0,2693 лея и 4,2446, соответственно. Украинская гривна слегка просела, опустившись до 0,6389 лея.