Психологический минимум: евро в Молдове низко пал

Европейская валюта достигла минимальной отметки за последние три года.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы по традиции каждый день устанавливает курсы основных валют, это произошло и в понедельник, 18 июня.

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Евро в нашей стране снова упал.

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Стоимость европейской валюты снизилась на 36 банов и составила 19 леев 44 бана. Это самый низкий официальный курс за последние три года.

При этом доллар США стал дороже на 1 бан, теперь "американец" торгуется по 16 леев 76 банов.

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А румынский лей был оценен в 4 лея 17 банов. Что касается других национальных валют близлежащих к Молдове стран: российский рубль по-прежнему торгуется по 26 банов, а украинская гривна стоит 63 бана.