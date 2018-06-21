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банкноты номиналом 200 лей

На что жители Молдовы тратят больше всего денег — статистика

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Опубликованы данные о структуре расходов населения Молдовы с начала 2018 года.

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Статистика знает все, в том числе и на что тратят деньги граждане Молдовы. Опубликованы данные о структуре расходов жителей нашей страны в первом квартале 2018 года, и эти цифры неутешительны.

По сообщению Национального бюро статистики, в первом квартале 2018 года доступные располагаемые доходы населения составили в среднем 2353 лея на человека в месяц, что на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако по сравнению с последним кварталом 2017 года доходы населения сократились на 1,9%. В реальном выражении, с учетом индекса потребительских цен, рост доходов составил 4,8%.

банкноты номиналом 200 лей
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Среднемесячные потребительские расходы населения в первом квартале 2018 года составили в среднем 2330 леев, что на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В реальном выражении (с учетом индекса потребительских цен) население в среднем тратит на 5,9% больше, чем в первом квартале 2017 года.

Расходы городского населения составили 2804 леев на человека в месяц, соответственно на 840 леев или в 1,4 раза больше, чем в сельской местности. Большинство расходов, как и прошлые годы, приходится на покупку пищи — 43,9% (44,1% в первом квартале 2017 года). На обеспечение себя жильем средний житель Молдовы выделил 17,9% от общих расходов, а на покупку одежды и обуви —10,4%. Среди прочих расходов — здравоохранение (6,2%), связь (4,6%), транспорт (3,8%), образование (0,5%).

Как отмечают большинство экспертов, если расходы на продовольствие составляют большую часть всех расходов, это говорит о крайне низком уровне жизни населения страны. 

Меньше всего денег на еду уходит у американцев. По данным Службы экономических исследований при Министерстве сельского хозяйства США, американцы тратят на питание дома чуть более 6% дохода, при этом на питание в ресторанах и кафе — около 5%. В странах Европы на продукты меньше всего тратят в Люксембурге — всего 10% от доходов, в том числе на алкоголь и табак.

Согласно исследованиям социологов, большая доля расходов на питание — очень плохой признак. Если люди тратят на продукты большую часть семейного бюджета, они начинают сокращать расходы и по другим статьям.

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Теги:
расходы населения, доходы населения, продовольственные товары, статистика, Национальное бюро статистики, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
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