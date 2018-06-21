Более 40% акций Agroindbank продадут за рубеж

Одним из покупателей акций одного из немногих сохранившихся в Молдове коммерческих банков станет Европейский банк реконструкции и развития.

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Правительство Молдовы утвердило подписание предварительного соглашения с иностранными инвесторами, которые намерены приобрести у Нацбанка 41,09% акций коммерческого банка Moldova Agroindbank SA.

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Накануне этого решения, во вторник, Национальный банк издал разрешение о покупке 41,09% акций Moldova Agroindbank, сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Консорциум покупателей представлен Европейским банком реконструкции и развития, компанией Horizon Capital, администрирующей международный инвестиционный фонд, и литовским инвестиционным обществом с опытом работы в финансово-банковском секторе Invalda INVL.

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Эти компании намерены осуществить приобретение акций Moldova Agroindbank путем специально для этой цели созданного инвестиционного сообщества HEIM PARTNERS Ltd. Это юрлицо зарегистрировано в Великобритании, офис его расположен в Лондоне.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип считает, что это решение будет способствовать укреплению банковской системы страны и эффективности управления коммерческими банками.