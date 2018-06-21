Будет ли в Молдове российский газ в 2019 году

Как будет реорганизована компания "Moldovagaz", обсудили премьер-министр Молдовы и вице-глава "Газпрома".

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип встретился с вице-президентом российской компании "Газпром" Валерием Голубевым.

Стороны обсудили обеспечение внутреннего рынка Молдовы природным газом, его транзит, реорганизацию АО "Moldovagaz" согласно европейским практикам, а также перспективы сотрудничества между РМ и "Газпромом".

© Photo : пресс-служба правительства Молдовы Премьер-министр Молдовы Павел Филип встретился с вице-президентом российской компании "Газпром" Валерием Голубевым

Участники встречи отметили, что сегодня Молдова полностью обеспечена природным газом и платит за него в срок. В 2016 году за потребленное страной голубого топлива наша республика заплатила 200,6 миллиона долларов, а в 2017 — 167,5 миллиона долларов. Также Кишинев уплатил "Газпрому" часть исторического долга.

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Стороны коснулись и вопроса реорганизации АО "Moldovagaz", его внутренних структур, ответственных за распространение и перекачку голубого топлива в контексте реформы в рамках Соглашения об ассоциации РМ-ЕС и третьего энергопакета.

Представитель "Газпрома" заверил главу молдавского кабмина в том, что наша страна получит весь необходимый объем газа в 2019 году, а транзит будет проходить так же, как и прежде.

В 2019 году АО "Moldovagaz" будет отмечать свое 20-летие.