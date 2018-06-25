Евро и доллар скромничают: курс валют в Молдове во вторник

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на вторник: доллар и евро робко напирают.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на вторник, 26 июня. Евро и доллар перешли в наступление. Так, "европеец" за сутки отвоюет у молдавского лея один бан и установится на отметке в 19,7423 лея.

© Sputnik / Miroslav Rotari Министр финансов: лей сохранит стабильность по отношению к доллару и евро

Таким образом, с начала месяца "иностранец" несколько укрепился по отношению к национальной валюте.

Доллар также продолжается топтаться на месте. Во вторник "американец" укрепится на два бана и будет торговаться по 16,9476 лея. С начала месяца "зеленый" несколько сдал свои позиции по отношению к молдавскому лею.

Слабый и вялый доллар: куда исчезли российские миллиарды из облигаций США>>>

Несколько напирают на лей и остальные валюты. Так румынский лей будет стоить 4,2289 лея, российский рубль — 0,2693 лея, а украинская — 0,6476 лея.