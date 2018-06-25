Евро и доллар скромничают: курс валют в Молдове во вторник

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на вторник, 26 июня. Евро и доллар перешли в наступление. Так, "европеец" за сутки отвоюет у молдавского лея один бан и установится на отметке в 19,7423 лея.
Доллар также продолжается топтаться на месте. Во вторник "американец" укрепится на два бана и будет торговаться по 16,9476 лея. С начала месяца "зеленый" несколько сдал свои позиции по отношению к молдавскому лею.
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Несколько напирают на лей и остальные валюты. Так румынский лей будет стоить 4,2289 лея, российский рубль — 0,2693 лея, а украинская — 0,6476 лея.