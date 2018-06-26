В Кишиневе решили сэкономить деньги импортерам топлива

До конца 2018 года в пункте пропуска "Бендеры-2" будут взимать таможенные пошлины за импортированные нефтепродукты.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. До 31 декабря 2018 года молдавские таможенники будут осуществлять в пункте пропуска "Бендеры-2" в селе Варница Новоаненского района контроль за ввозом в республику топлива со стороны контрольно-пропускного пункта "Новосавицкое-Кучурган".

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Согласно решению правительства Молдовы, там же, в пункте "Бендеры-2" будут взимать и таможенные сборы за ввоз топлива со стороны "Новосавицкое-Кучурган" на молдо-украинской границе.

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По данным пресс-службы кабмина, это решение позволяет сократить транспорту с топливом путь на 400 километров, что отвечает экономическим интересам обоих берегов Днестра.