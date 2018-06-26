Доллар и евро удивили: курс валют в Молдове в среду

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: как повели себя доллар и евро по отношению к молдавскому лею?

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Что происходит на валютном рынке республики Молдова — вопрос, который беспокоит многих жителей республики. За состоянием национальной валюты по отношению к "тяжеловесам" следят многие и, особенно пристально, те, кто живет за счет переводов из-за рубежа. На протяжении последнего времени доллар и евро продолжают неугомонно скакать по отношению к молдавскому лею, то сдавая позиции, то напирая на младшего собрата.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Новые правила обмена валюты в Молдове: что нужно знать

Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на среду, 27 июня. Евро погрузился в "сонное царство". Если во вторник "иностранец" робко отыграл у лея один бан, то в среду он его уступит и установится на отметке в 19,7301 лея.

Что касается доллара, то "зеленый" тоже топчется на месте — если во вторник "американец" отвоевал у национальной валюты два бана, то в среду он проиграет четыре бана и будет торговаться по 16,9073 лея.

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Попятятся к лею украинская гривна и российский рубль. Их можно будет купить по 0,6454 и 0,2685 лея, соответственно. А румынский лей несколько окрепнет и будет стоить 4,2297 лея.