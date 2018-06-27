Курс валют в четверг в Молдове: что происходит с евро

Национальный банк Молдовы установил обменный курс на следующий день: все основные валюты просядут по отношению к лею.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Валютный рынок Молдовы не перестает ежедневно удивлять обменным курсом. Тяжеловесы придерживаются тактики скачков, то проигрывая, то напирая на молдавский лей. Национальный банк республики представил официальный курс валют на четверг, 28 июня.

© Sputnik / Miroslav Rotari Курс валют 2018: предвыборная пора, или что ждет молдавский лей

Согласно данным регулятора, за сутки все основные "игроки" стали отступать. Так, евро проиграет лею сразу 10 банов и установится на отметке в 19,629 лея.

Что касается доллара, то "иностранец" тоже затормозит — в четверг "зеленый" проиграет три бана и будет торговаться по 16,8678 лея.

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Украинскую можно будет купить по 0,6408 лея, российский рубль — по 0,2665 лея, а румынский лей — по 4,2169 лея.