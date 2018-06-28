Топ-5 стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег

Жизнь на две страны: бросить дом и уехать на заработки за границу, чтобы прокормить свою семью - как граждане Молдовы, находящиеся за рубежом, поддерживают экономику республики?

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Граждане Молдовы продолжают подпитывать национальную экономику страны, пересылая из-за рубежа деньги. По данным Национального банка республики, в мае этого года объем банковских переводов из-за границы в пользу физических лиц вырос практически на 20% в сравнении с прошлым годом, достигнув 126,26 миллиона долларов США.

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По-прежнему лидером по объему денежных перечислений граждан Молдовы на Родину остается Россия.

"В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц стоить отметить переводы из Российской Федерации", — отмечено в сообщении Нацбанка.

На поступления из России в общей доли денежных переводов приходится 27,9% трансфертов. Сумма переводов из России превысила 35 миллионов долларов.

В тройку лидеров также вошли Израиль и Италия, откуда в республику перевели 18,1 миллиона долларов и 12,6 миллиона, соответственно. Из США в страну поступило около восьми миллионов долларов. Пятерку лидеров замыкает Германия, из которой переслали чуть больше шести миллионов долларов.

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Самая популярная валюта, в которой в Молдову пересылают деньги, — евро. На втором месте расположился в доллар, а следом — российский рубль.

Как отметили в Нацбанке, денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.