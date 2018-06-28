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Бензоколонка, архивное фото

Молдавские депутаты придумали, как снизить цены на бензин и дизтопливо

© Sputnik / Александр Кряжин
Экономика
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В последнее время рост цен на топливо в Молдове - одна из самых острых тем, которая сопровождалась скандалами: в стране неоднократно проходили митинги против подорожания бензина и "дизеля".

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Члены парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам обсудили механизмы формирования цен на нефтепродукты, а также возможности их снижения. Перед депутатами отчитался глава Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Тудор Копач.

Установление цен на топливо в Молдове в последнее время сопровождалось скандалами. На протяжении месяца регулятор постоянно их повышал.

Общественность встречала подорожания недовольством и протестами. Против высказывались и члены правительства, и депутаты парламента. Проблема формирования цен на топливо поднималась премьером и обсуждалась законодателями. Последнее решение о повышении цен на топливо приостановил столичный суд. Исходя из чего НАРЭ пришлось вернуть старые цены, установленные до подорожания. На этой неделе регулятор незначительно понизил максимальные розничные цены на бензин и дизтопливо.

Judge. Referee hammer and a man in judicial robes.
© Fotolia / Andrey Burmakin
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Парламент установил новый механизм формирования цен на топливо, который предполагает отказ от расчетов на основе счетов-фактур и десятипроцентной рентабельности, что позволяет манипулировать ценой в ситуации меньшей стоимости нефтепродуктов. Статистические данные, предоставленные НАРЭ, свидетельствуют о том, что после утверждения новой методологии расчета, эффективная удельная торговая маржа снизилась с 4,89 лея до 2,84 лея за литр бензина и с 3,99 лея до 2,77 лея за литр дизельного топлива.

Цена в 19,15 леев на бензин, как отметил докладчик, состоит из следующих компонентов: котировки за последние 14 календарных дней — 8,95 лея, акцизы — 3,76 лея, удельной маржи (транспортные расходы, таможенные пошлины/экологические, коммерческие и административные расходы, включенная максимальная прибыль) — 3,25 лея, НДС — 3,19 лея.

В 2017 году прибыль и рентабельность от продажи нефтепродуктов составляли в оптовой торговле бензином — 0,04 лея за литр, дизтопливом — 0,15 лея и сжиженным газом — 0,27 лея за литр.

Лежачий полицейский
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Согласно законодательным положениям, розничные цены на основные нефтепродукты рассчитаны на один литр для каждого типа и основаны на следующих компонентах: среднее значение котировок за последние 14 календарных дней (Platts Cargoes FOB); ставка акциза и квота на добавленную стоимость, применяемая в соответствии с Налоговым кодексом; определенная торговая маржа.

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Как заявил глава комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ, для снижения цен на нефтепродукты первым решением станет сокращение акцизов и налогов. По его словам, предстоит обсудить с министерством финансов вопрос о том, имеет ли этот механизм финансовое покрытие.

"Второе решение предполагает прямое субсидирование по областям", — сказал Крянгэ.

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Теги:
дизтопливо, бензин, снижение, цены на топливо, депутаты, парламент, Штефан Крянгэ, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
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