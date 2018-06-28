Курс валют на пятницу и выходные: поведение евро шокирует

Национальный банк Молдовы установил обменный курс на последний день рабочей пятидневки и выходные: почти все основные валюты продолжат проседать по отношению к лею.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. На валютном рынке Молдовы последние несколько дней подряд тенденция не меняется. Тяжеловесы продолжают проседать по отношению к молдавскому лею.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Новые правила обмена валюты в Молдове: что нужно знать

Причем евро, похоже, перешел в пике. Национальный банк республики представил официальный курс валют на пятницу, 29 июня, и выходные.

Согласно данным регулятора, евро проиграет лею еще 10 банов и установится на отметке в 19,5261 лея.

Доллар придерживается тактики скромного отступления. В пятницу "американец" проиграет нацвалюте еще два бана и будет торговаться по 16,843 лея.

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Несколько отступили украинская гривна и румынский лей. Их можно будет купить по 0,6396 лея и 4,1917 лея, соответственно. И только российский рубль окажется в небольшом плюсе. Его обменный курс — 0,2676 лея.