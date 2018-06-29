Когда начнется строительство газопровода Унгены-Кишинев

В правительстве Молдовы обсудили подготовку к строительству газовой ветки, которая должна подключить молдавскую столицу к открытому ранее при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Яссы — Унгены.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Молдавский премьер Павел Филип провел заседание, основной темой которого стало обсуждение текущего этапа выполнения условий по контракту покупки-продажи ГП "Vesmoldtrasgaz", необходимых для начала строительства газопровода Унгены-Кишинев. Глава кабмина поторопил подчиненных, отметив, что затягивать процесс нельзя.

"Мы не должны допускать задержки. Есть 13 условий, которые должны быть выполнены обеими сторонами, и хочу, чтобы мы продвигались быстрее по каждому из них", — сказал Филип.

© Sputnik / Nicu Goncear Парламент решил, через какие села пройдет газопровод Унгены-Кишинев

Согласно представленной информации, на данный момент реализовано шесть условий, еще три будут автоматически выполнены вместе с завершением процесса, а остальные четыре отрабатываются совместно с румынскими партнерами. Последние касаются представления предприятием в Совет по конкуренции уведомления о собственности "Vesmoldtrasgaz" и экономической концентрации; выдачи молдавскими властями авторизации на строительство; предоставления предприятию права пользования земельными участками, отведенными под строительство газопровода, а также обеспечение бесперебойной закупки товаров и работ по проекту.

"Сегодня началась процедура реорганизации "Vesmoldtrasgaz" из государственного предприятия в общество с ограниченной ответственностью", — отметили в правительстве.

Молдавский премьер потребовал, чтобы ответственные структуры эффективно вмешивались в разрешение всех препятствий для обеспечения необходимых условий и своевременного начала строительных работ.

Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составит 120 километров. Как отметили в правительстве, ежегодно через него в Молдову может поступать полтора миллиарда кубометров румынского газа.

Зачем Молдове этот газопровод?

Газовая ветка Кишинев — Унгены должна подключить молдавскую столицу, главную область потребления газа в стране, к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Яссы — Унгены. Эта газовая магистраль соединяет Молдову и западную страну-соседку. Газопроводом управляло специально созданное несколько лет назад Vestmoldtransgaz, которое весной этого года приватизировала румынская компания Transgaz.

© Sputnik / Егор Еремов Эксперт: власти могут отказаться от газопровода Унгены-Кишинев

На данный момент через газопровод Яссы-Унгены поступает около миллиона кубометров газа в год. Эксперты уточняют, что поставки в таких объемах можно квалифицировать как незначительные, так как они даже не попадают в отчетность Национального агентства по регулированию в энергетике.

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Чтобы вложенные в газопровод Яссы-Унгены средства не оказались неликвидными, правительство Молдовы и решило продлить ветку до Кишинева, на строительство которой понадобится более 100 миллионов евро. Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составит 120 километров.

В конце мая 2015 года главы правительств Молдовы и Румынии подписали Меморандум о взаимопонимании в вопросах реализации проектов по объединению газовых и энергетических сетей двух стран. Документ предусматривает продление газопровода Яссы-Унгены до Кишинева — с молдавской стороны и до Онешть — на румынской территории. Что касается энергетической части соглашения, то она предполагает реализацию первого соединения электросетей на юге Исакча (Румыния) — Вулкэнешты — Кишинев.