Финансовая помощь от МВФ: Молдова получит 34 миллиона долларов

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Международный валютный фонд в пятницу утвердил решение о выделении Молдове почти 34 миллионов долларов, третьего транша финансовой помощи, сообщили в пресс-службе правительства РМ.

"Решение принято сегодня вечером. На счета Национального банка Молдовы уже поступили 22,5 миллиона долларов. Еще 11,25 миллиона поступят на следующей неделе", — сказано в сообщении.

Глава молдавского кабмина Павел Филип отметил, что такое решение – признание прилагаемых правительством усилий по реализации обязательств, взятых на себя перед МВФ.

Совет директоров МВФ на заседании 7 ноября 2016 года утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Молдове почти на 178,7 миллиона долларов.

Молдавские власти перед заключением этого документа заявляли о том, что обязуются "решить проблему задолженности в энергетическом секторе и установить тарифы на уровне, обеспечивающем возмещение расходов". Таким образом, с подачи МВФ в Молдове прошла волна роста тарифов как на отопление, так и на электричество.

По рекомендации МВФ в Молдове стартовала и пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста и его уравнивание для женщин и мужчин на уровне 63 лет.

Кроме того, эксперты международной финансовой организации неоднократно заявляли, что приветствуют возобновление интереса властей Молдовы к приватизации государственного имущества.

Ну, и еще один занимательный факт. Именно после консультаций с экспертами МВФ был представлен, а затем и утвержден проект государственного бюджета на 2018 год.