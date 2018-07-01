Курс валют в Молдове на понедельник: лей станет отступать

Национальный банк Молдовы установил обменный курс на первый день рабочей пятидневки: все основные валюты будут наступать на лей.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. На валютном рынке Молдовы опять изменения. Скачки устроили на этот раз практически все валюты.

Прошедшую рабочую пятидневку большинство из них окончили падением по отношению к молдавскому лею. Отличился только рубль, который незначительно укрепился. В начале недели все основные иностранные валюты перейдут в наступление. Национальный банк республики представил официальный курс валют на понедельник, 2 июля.

Согласно данным регулятора, евро укрепится к лею на 9 банов и установится на отметке в 19,6157 лея.

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Доллар топчется на месте. В понедельник "американец" отыграет у нацвалюты лишь один бан и будет торговаться по 16,8526 лея.

Украинская гривна вырастет до 0,6399 лея, румынский лей — до 4,2094 лея, а российский рубль — до 0,2683 лея.