Курс валют в Молдове на вторник: евро и доллар колеблются

Национальный банк Молдовы установил обменный курс на второй день рабочей недели: лей незначительно укрепится по отношению к основными валютам.

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Колебания на валютном рынке Молдовы продолжаются. На этот раз большинство основных валют просели по отношению к молдавскому лею. Отличилась только украинская гривна, которая незначительно укрепилась. Национальный банк республики представил официальный курс валют на вторник, 3 июля.

© Sputnik / Miroslav Rotari Министр финансов: лей сохранит стабильность по отношению к доллару и евро

Согласно данным регулятора, евро за сутки уступит лею один бан и установится на отметке в 19,6012 лея.

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Доллар продолжает топтаться и после робкого наступления на лей попятится назад. Во вторник "зеленый" проиграет нацвалюте два бана и будет торговаться по 16,8345 лея.

Украинская гривна вырастет до 0,6407 лея. Румынский лей и российский рубль несколько отступят до 4,2068 лея и до 0,2667 лея, соответственно.