Курс валют в Молдове на среду: что происходит с леем

Национальный банк Молдовы установил обменный курс на следующий день: лей незначительно укрепится по отношению к основными валютам.

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. На валютном рынке Молдовы практически без изменений — все основные валюты продолжают топтаться на месте, то напирая на молдавский лей, то сдавая позиции. Национальный банк республики представил официальный курс валют на вторник, 4 июля.

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Согласно данным регулятора, евро за сутки уступит лею еще три бана и установится на отметке в 19,5775 лея.

Доллар повторит шаги "европейца" и отступит тоже на три бана. Таким образом, в среду "зеленый" будет торговаться по 16,8055 лея.

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Украинская гривна сдаст позиции до 0,6384 лея, румынский лей — до 4,2019 лея, а российский рубль — до 0,2658 лея.