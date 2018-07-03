Экономика в кредит, или кому жители Молдовы должны выплачивать деньги

У молдавской экономики есть свой "фирменный" стиль, построенный по принципу "кредит на кредит", - как республика продолжает жить взаймы?

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Молдова все больше обрастает долгами. Только за первый квартал этого года валовая внешняя задолженность страны выросла еще на три с лишним процента и превысила семь миллиардов долларов США. Таковы предварительные данные, включенные в отчет Национального банка республики.

© Sputnik / Алексей Даничев Долговая яма ближе, или госдолг Молдовы продолжает расти

В частности, внешний госдолг в форме кредитов, распределения специальных прав заимствования и портфельных инвестиций составил 4,7 миллиона долларов. На протяжении первого квартала 2018 года Республика Молдова продолжила получать поддержку со стороны международных организаций. Таким образом, правительство получило свыше пяти миллионов долларов на проекты, финансируемые за счет внешних ресурсов.

Прямой государственный долг Молдовы перед международными финансовыми партнерами составил уже 1,36 миллиарда долларов. Рост за год, хоть и не большой, — но все-таки 1,3%. По данным Нацбанка, самая большая задолженность республики приходится на Международную ассоциацию развития (IDA) и МВФ — 62,1% долга республики или 914,63 миллиона долларов. При этом около 200 миллионов страна задолжала Европейскому инвестиционному банку, Международному банку реконструкции и развития (IBRD) — чуть больше 85 миллионов, а Международному фонду сельскохозяйственного развития (IFAD) — порядка 68 миллионов.

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Говоря о двусторонних партнерах Молдовы, то перед ними задолженность страны несколько сократилась, составив около 343 тысяч долларов. Больше всего страна должна Румынии — 160 миллионов долларов. В тройку основных заемщиков республики вошли Япония и Россия, которым наша страна обязуется вернуть порядка 61 и 43 миллионов долларов, соответственно. Следом расположились США, которым Молдова должна чуть больше 30 миллионов, а пятерку "лидеров" замыкает Австрия, выделившая Молдове 25 миллионов.