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Обещанного три года ждут, или почему ЕС "морозит" деньги для Молдовы

© Sputnik / Eyetronic
Экономика
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Тема:
Евроинтеграция: вчера, сегодня, завтра (80)
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Вопрос выделения Молдове макрофинансовой помощи со стороны ЕС поднимался премьером и спикером парламента Молдовы в рамках встречи с еврочиновником Йоханнесом Ханом: ответ еврокомиссара оказался достаточно холодным.

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип и председатель парламента страны Андриан Канду обсудили с европейским комиссаром Йоханнесом Ханом нынешние отношения между республикой и ЕС, реформы в области правосудия и программы по оказанию финансовой помощи нашей стране.

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Как сообщили в пресс-службе правительства Молдовы, затронули вопрос и с непризнанием результатов выборов примара (мэра) Кишинева. Премьер сообщил о создании рабочей группы, в состав которой вошли представители правительства и парламента. Она рассмотрит электоральное законодательство и устранит упущения, которые привели к создавшейся ситуации. Филип заверил, что о решениях, обсуждаемых в рамках этой структуры, ЕС будут регулярно информировать.

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По словам главы правительства, политические события в Кишиневе не должны влиять на сотрудничество между Республикой Молдова и Евросоюзом. Он добавил, что кабинет министров по-прежнему будет внедрять положения Соглашения об ассоциации между нашей страной и ЕС. Как отметили в пресс-службе правительства, недавнее решение МВФ предоставить очередной транш финансовой помощи подтверждает тот факт, что молдавские власти продвигаются по пути реформ.

Холодный ответ еврочиновника

Еврокомиссар сообщил, что ЕС внимательно следит за событиями в Молдове и подчеркнул важность соблюдения демократических норм и стандартов.

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На встрече обсуждалась и проблема предоставления Молдове макрофинансовой помощи со стороны ЕС. Еврочиновник заявил, что решение о предоставлении первого транша или о его приостановлении еще не принято.

По его словам, ситуация пока слишком накалена и неясна, чтобы принимать такие решения. Чиновник добавил, что ситуация должна быть спокойно рассмотрена, потому что есть много знаков вопроса.

Обещанного три года ждут…

Еще в ноябре 2017 года в Брюсселе еврокомиссар по финансовым вопросам Пьер Московиси, министр финансов Молдовы Октавиан Армашу и глава Национального банка республики Сергей Чокля подписали меморандум о предоставлении нашей стране Евросоюзом макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита. Естественно, деньги Молдова получила бы не просто так, а выполнив список из 28 условий. Деньги должны были начать поступать в страну в прошлом году, однако помощь от ЕС в очередной раз забуксовала. Молдавские чиновники объясняли эту накладку с переводом европейских денег техническими проблемами. Затем, как отмечали в правительстве Молдовы, макрофинансовая помощь должна была поступить до апреля этого года. Однако и этого не произошло.

Еврочиновник Йоханнес Хан поставил Молдове условия>>>

Уже в мае 2018-го тот самый Йоханнес Хан заявил, что Молдова и вовсе может не рассчитывать ни на один евроцент, пока не выполнит оставшиеся два условия. Первое из них заключается в том, чтобы Национальный орган по неподкупности стал полностью функциональным. Второе условие касается утверждения дополнительного бюджета для лучшей работы антикоррупционных ведомств. По словам Хана, при условии выполнения этих двух пунктов и при благоприятном отчете со стороны МВФ, ЕС сможет перечислить первый транш в июле, а если этого не произойдет, то данная выплата будет осенью.

Тема:
Евроинтеграция: вчера, сегодня, завтра (80)

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Теги:
холодный ответ, переговоры, деньги, Павел Филип, Йоханнес Хан, Евросоюз, Молдова
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