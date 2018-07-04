Курс валют в Молдове на четверг: что же происходит с евро и долларом

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. На валютном рынке Молдовы наблюдается некоторое затишье. Лей скромно напирает на своих крепких собратьев — евро и доллар, которые в последнее время то сдают, то отыгрывают позиции у нацвалюты.
Согласно данным регулятора, евро за сутки уступит лею еще три бана и установится на отметке в 19,5475 лея.
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Что касается доллара, то он в целом продолжит топтаться на месте. В четверг "зеленый" уступит один бан и будет торговаться по 16,7927 лея.
Украинская гривна подешевеет до 0,6351 лея, румынский лей — до 4,1919 лея, а российский рубль — до 0,2654 лея.