Миллионные инвестиции в энергосектор Молдовы: детали потенциальной сделки

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Одна из крупнейших компаний Испании АО Empresarios Agrupados готова инвестировать более 150 миллионов евро в энергетический сектор Молдовы. Такие переговоры прошли между представителями концерна с министром экономики и инфраструктуры нашей страны Кириллом Габуричем. В частности, стороны обсудили возможность производства и поставки электро и теплоэнергии, исходя из нужд и возможностей нашей страны.

Государственный секретарь Минэкономики Виталие Юрку рассказал Sputnik о деталях переговоров с потенциальными партнерами.

"Это один из потенциальных инвесторов. Была встреча, ждем от них дальнейшей информации. Данная компания рассматривает возможность инвестирования в энергический сектор республики", — сказал Юрку.

Как отметил чиновник, на данном этапе они готовы выделить инвестиции и анализируют, на какие конкретно области и направления пойдут эти средства.

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"Скажем так, сейчас они находятся на стадии "есть желание и интерес". Это, конечно, радует. Еще будут визиты в республику, и на базе этого уже будет более-менее все ясно", — добавил собеседник.

По его словам, испанцы ищут потенциальные площадки для работы.

"Один из проектов в энергетическом секторе касается производства электроэнергии на базе новых технологий. Это может быть один из потенциальных инвесторов, который вложит деньги в производство электроэнергии в Республике Молдова", — подчеркнул Юрку.

Он обратил внимание, что если есть новые разработки, и из этих источников производства можно выработать конкурентоспособную цену на электричество, то, конечно, можно производить собственными силами электроэнергию. На данный момент наша страна производит электричество сама при помощи теплоэлектроцентралей, альтернативных источников, биогаза, а также импортирует энергию у Молдавской ГРЭС и из Украины.

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"Мы готовы предоставить всю необходимую поддержку и помощь любому потенциальному инвестору, в том числе и тому, кто готов вкладывать в развитие энергосектор Республики Молдова", — сказал Юрку.

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Власти нашей страны неоднократно говорили о том, что необходимо развивать энергетический сектор республики в целях обеспечения энергобезопасности Молдовы. Инвестиции такого рода и развитие подобного проекта могут стать краеугольным камнем в плане укрепления энергетической системы страны, расширения собственных источников энергии для того, чтобы республика меньше зависела от внешних источников энергии.