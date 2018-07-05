18:10 05 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD16.79
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.64
Поиск
Срочно:
Европейский парламент

Европарламент одернул Молдову: денег не видать

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Экономика
Получить короткую ссылку
143 0 0

Европарламентарии настаивают на "заморозке" макрофинансовой помощи Молдове: республика не получит обещанные миллионы евро пока не выполнит условия.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Европейский парламент (ЕП) одобрил в четверг резолюцию с призывом к Еврокомиссии (ЕК) заморозить выплаты в рамках макрофинансовой помощи Молдове в размере 100 миллионов долларов до разрешения ситуации с выборами мэра Кишинева. Соответствующий документ поддержан 343 депутатов.

Президент Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент Молдовы сделал жесткое заявление по поводу финансирования из ЕС

Европарламентарии призвали ЕК приостановить все запланированные выплаты макрофинансовой помощи Молдове. Депутаты также предложили увязать любое решение о будущих выплатах с проведением выборов в соответствии с международно признанными стандартами.

Обещанного три года ждут, или Как Молдова обходится без денег Евросоюза>>>

Внеплановые выборы примара Кишинева проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день голосования. Центризбирком 29 июня аннулировала результаты выборов примара Кишинева. В ответ на это правоцентристские силы проводили протестные акции, а на одном из последних митингов приняли резолюцию, которую впоследствии направили на рассмотрение европарламентариям.

По теме

В ожидании денег: когда Молдова получит макрофинансовую помощь
Теги:
макрофинансовая помощь, евродепутаты, заморозка, финансирование, Евросоюз, ЕС, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пикет против латвийской реформы образования в Страсбурге, 4 июля 2018
    Руки прочь от школ!

    Активисты Русского союза Латвии провели акцию в защиту русскоязычного образования напротив здания Европарламента в Страсбурге.

  • Ратушная площадь Вильнюса
    Невиновен!

    Суд оправдал чиновника мэрии Вильнюса, которого обвиняли в разжигании ненависти по отношению к русскому народу.

  • Соседние приграничные города связаны мостом Дружбы
    Мост сотрудничества

    Создание современного моста между Ивангородом и Нарвой в Ленинградской области назвали главной задачей приграничного сотрудничества с Эстонией.

  • Момент взрыва на АЗС в Баткене — три видео с разного ракурса
    Взрыв в степи

    На автозаправочной станции недалеко от границы Кыргызстана с Таджикистаном прогремел мощный взрыв – момент ЧП засняли очевидцы.

  • Продуктовая корзина, архивное фото
    Слишком дорого

    Правительство Таджикистана начнет регулировать цены на хлеб, муку и другие товары и продукты первой необходимости.

  • Жайнак Холматовнинг қариндошлари
    Память о войне

    Нашлись родственники узбекского солдата Великой Отечественной войны, ложку которого обнаружили поисковики в Калининградской области.

  • Граница
    Двойной скачок

    Количество задержанных в июне нарушителей государственной границы Южной Осетии возросло более чем в два раза по сравнению с маем.

  • Пикет против латвийской реформы образования в Страсбурге, 4 июля 2018
    Руки прочь от школ!

    Активисты Русского союза Латвии провели акцию в защиту русскоязычного образования напротив здания Европарламента в Страсбурге.

  • Ратушная площадь Вильнюса
    Невиновен!

    Суд оправдал чиновника мэрии Вильнюса, которого обвиняли в разжигании ненависти по отношению к русскому народу.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Побыть русской красавицей: иностранцам на ЧМ-2018 полюбились кокошники
Последние матчи 1/8 финала: реакция болельщиков
Последние матчи 1/8 финала ЧМ-2018: бурная реакция болельщиков
Беженцы ЕС
Откуда и почему в Евросоюз попадают беженцы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться