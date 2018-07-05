Европарламент одернул Молдову: денег не видать

Европарламентарии настаивают на "заморозке" макрофинансовой помощи Молдове: республика не получит обещанные миллионы евро пока не выполнит условия.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Европейский парламент (ЕП) одобрил в четверг резолюцию с призывом к Еврокомиссии (ЕК) заморозить выплаты в рамках макрофинансовой помощи Молдове в размере 100 миллионов долларов до разрешения ситуации с выборами мэра Кишинева. Соответствующий документ поддержан 343 депутатов.

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Европарламентарии призвали ЕК приостановить все запланированные выплаты макрофинансовой помощи Молдове. Депутаты также предложили увязать любое решение о будущих выплатах с проведением выборов в соответствии с международно признанными стандартами.

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Внеплановые выборы примара Кишинева проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день голосования. Центризбирком 29 июня аннулировала результаты выборов примара Кишинева. В ответ на это правоцентристские силы проводили протестные акции, а на одном из последних митингов приняли резолюцию, которую впоследствии направили на рассмотрение европарламентариям.