Курс валют в Молдове в пятницу и выходные: сколько стоят евро и доллар

Национальный банк Молдовы установил обменный курс на следующий день: основные валюты продолжают скакать по отношению к молдавскому лею.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Скачки на валютном рынке Молдовы продолжаются. Причем тактики непрекращающихся колебаний подвержены абсолютно все валюты. Национальный банк республики представил официальные данные по курсу на пятницу, 6 июля, и выходные.

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Согласно обнародованной информации, большая часть основных валют несколько укрепятся по отношению к лею.

Так, за сутки евро отыграет у лея пять банов и установится на отметке в 19,5965 лея.

Что касается доллара, то продолжит медленное отступление. В пятницу и выходные "американец" проиграет еще два бана и будет торговаться по 16,7707 лея.

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Украинская гривна незначительно укрепится к нацвалюте Молдовы до 0,6363 лея, а румынский лей — до 4,2027 лея. Российский рубль наоборот опустится до 0,2653 лея.