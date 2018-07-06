МВФ успокоил Молдову после решения Европарламента

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Управляющий Нацбанка Молдовы Серджиу Чокля встретился в Кишиневе с исполнительным директором Международного валютного фонда (МВФ) Энтони Де Ланнуа (Anthony De Lannoy).

© Sputnik / Mikhail Kutusov Финансовая помощь от МВФ: Молдова получит 34 миллиона долларов

По данным пресс-службы Нацбанка, стороны, говоря о реформах банковской системы Молдовы, отметили важность привлечения в республику эффективных инвесторов, повышения уровня транспарентности между банками.

Чокля приветствовал решение совета директоров МВФ перечислить Молдове третий транш в размере 33,8 миллиона долларов США.

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Де Ланнуа, говоря о решении Европарламента временно отказать Кишиневу в дальнейшей макрофинансовой помощи, заметил, что благодаря реализации программы МВФ действия ЕС не повлияют на стабилизацию экономики РМ.

Трехлетняя программа сотрудничества с МВФ была принята Кишиневом в 2016 году. За это время в качестве кредитов Молдова должна получить в общей сложности около 183,1 миллиона долларов.