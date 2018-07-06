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Производство хлебобулочных изделий

Поднимутся ли в Молдове цены на хлеб из-за капризов погоды

© Sputnik / Михаил Мордасов
Экономика
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Власти решили успокоить население обещанием не поднимать цены на хлеб, даже если урожай пшеницы будет меньше, чем в 2017 году.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. По данным министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы, уровень урожайности озимой пшеницы в 2018 году составит порядка 30 центнеров на гектар.

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Около 30% урожая этой сельхозкультуры фермеры уже собрали, сообщают местные СМИ. В основном уборочная кампания проходит в северных и южных регионах.

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Тревожные, на первый взгляд, новости с полей о том, что из-за низкой влажности зерна (13,2% против 14% в 2017 году) урожай будет низким настолько, что придется повышать цены на хлеб, — не подтвердились. Власти уверяют, что стоимость этого товара первой необходимости в магазинах не повысится.

В 2018 году в Молдове пшеницей засеяно 300 тысяч гектаров.

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Теги:
хлеб, пшеница, Молдова
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