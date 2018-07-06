Всемирный банк направит в Молдову 30 миллионов долларов

Руководство Всемирного банка решило на деле подтвердить свое отношение к проводимым в Молдове реформам.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Всемирный банк выделит Молдове 30 миллионов долларов в целях обеспечения макроэкономической стабильности и роста экономики.

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По сообщению пресс-службы кабмина РМ, совет директоров Всемирного банка принял это решение в четверг, пятого июля.

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"Принятие решения о финансировании говорит о признании реформ, проводимых в Молдове ради улучшения пенсионной системы, роста уровня функциональности Национального совета по неподкупности, консолидации управления банковской системой и помощи бизнес-среде", — отметила глава представительства Всемирного банка в Молдове Анна Ахалкаци.

На прошлой неделе Молдова получила новый транш от Международного валютного фонда в размере около 34 миллионов долларов.