Молдова может не дождаться арбузов в 2018 году

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Сильные ливни и град, прошедшие в Молдове, могут лишить страну немалой части арбузов, чей урожай должен вот-вот поспеть.
По данным местных СМИ, в конце июня, осадки нанесли ущерб хозяйствам на 14 миллионов 116 тысяч леев. От непогоды пострадало 25 сельхозпредприятий, 13 из которых — хозяйства села Конгазчик в Гагаузии, где град полностью уничтожил бахчевые культуры. Ущерб, нанесенный бахчевым культурам, составил 3 миллиона 330 тысяч леев.
Управление агропромышленного комплекса Гагаузии уже проводит работу по открытию трех дополнительных пунктов градозащиты — в Дезгинже, Чок-Майдане и Копчаке.