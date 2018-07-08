Молдова может не дождаться арбузов в 2018 году

Сильные осадки привели в негодность будущий урожай бахчевых на юге страны.

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Сильные ливни и град, прошедшие в Молдове, могут лишить страну немалой части арбузов, чей урожай должен вот-вот поспеть.

© Sputnik / Vladimir Pesnia Пусть всегда будет мама: фестиваль семьи состоялся в Гагаузии

По данным местных СМИ, в конце июня, осадки нанесли ущерб хозяйствам на 14 миллионов 116 тысяч леев. От непогоды пострадало 25 сельхозпредприятий, 13 из которых — хозяйства села Конгазчик в Гагаузии, где град полностью уничтожил бахчевые культуры. Ущерб, нанесенный бахчевым культурам, составил 3 миллиона 330 тысяч леев.

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Управление агропромышленного комплекса Гагаузии уже проводит работу по открытию трех дополнительных пунктов градозащиты — в Дезгинже, Чок-Майдане и Копчаке.