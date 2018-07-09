Чистые и дорогие: продукты с пометкой "эко" проходят жесткий контроль

Более 90% экологически чистых продуктов, выращиваемых в Молдове, отправляются на экспорт в Германию, Румынию, Италию и Францию.

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik, Дарья Чернега. Молдавские производители экологически чистой продукции переплачивают сотни евро за сертификат, подтверждающий происхождение товара.

© Sputnik / Евгений Панасенко В Молдове урожай фруктов и ягод - в пору, и цены на них радуют

Как пояснила начальник службы экологического производства Марчела Стахи, в национальных органах сертификации документ в среднем стоит три тысячи леев, а в европейских 1000-1500 евро.

Местные производители, ориентированные на экспорт, обращаются в зарубежные компании, поскольку Европейская комиссия не признает молдавских сертификатов. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, необходимо завершить приведение молдавского законодательства в этой области в соответствие с европейским.

Как пояснила собеседница, сегодня в экологическом сельском хозяйстве Молдовы задействовано 136 предприятий, которые занимают в общей сложности 4% от всех сельхозплощадей страны. Для того, чтобы вырастить "чистый" продукт, нужно отказаться от удобрений, гормонов, антибиотиков и других средств, искусственно стимулирующих урожайность.

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"Если предприниматель хочет иметь экологически чистый продукт, это не значит, что он его сразу получит. Надо пройти период конверсии. Он означает поэтапный переход от традиционного сельского хозяйства к экологическому. В это время из почвы и воды выводятся пестициды и другие загрязняющие вещества, пока не улучшится микрофлора и микрофауна", — рассказала Стахи.

Для однолетних культур период конверсии длится два года, для многолетних — три. Все это время аграрные предприятия находятся под контролем сертифицирующих органов. Для того, чтобы удержать производителей в этой трудоемкой отрасли сельского хозяйства, им выдаются субсидии — 20% от стоимости проданного продукта.