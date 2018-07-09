Вялый доллар: курс валют в Молдове на вторник поражает

Национальный банк Молдовы установил обменный курс на следующий день: лей незначительно сдаст позиции практически ко всем основным валютам.

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Обменный курс, как повод для переживаний. Жители республики пристально следят за изменениями на валютном рынке страны, отмечая ежедневные "выкрутасы" основных игроков рынка.

© Sputnik / Miroslav Rotari Министр финансов: лей сохранит стабильность по отношению к доллару и евро

Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на вторник, 10 июля. Согласно данным регулятора, напирать будут практически все основные валюты, а в незначительном проигрыше по отношению к молдавскому лею останется только доллар.

Так, евро за сутки отыграет у лея восемь банов и установится на отметке в 19,6807 лея.

Доллар во вторник проиграет нацвалюте еще один бан и будет стоить 16,7176 лея.

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Украинская гривна вырастет до 0,6373 лея, румынский лей — до 4,2244 лея, а российский рубль — до 0,2663 лея.