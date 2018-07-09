Вялый доллар: курс валют в Молдове на вторник поражает

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Обменный курс, как повод для переживаний. Жители республики пристально следят за изменениями на валютном рынке страны, отмечая ежедневные "выкрутасы" основных игроков рынка.
Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на вторник, 10 июля. Согласно данным регулятора, напирать будут практически все основные валюты, а в незначительном проигрыше по отношению к молдавскому лею останется только доллар.
Так, евро за сутки отыграет у лея восемь банов и установится на отметке в 19,6807 лея.
Доллар во вторник проиграет нацвалюте еще один бан и будет стоить 16,7176 лея.
Экономист прогнозирует падение курса доллара в Молдове ниже 16 леев>>>
Украинская гривна вырастет до 0,6373 лея, румынский лей — до 4,2244 лея, а российский рубль — до 0,2663 лея.