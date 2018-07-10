В Молдове взвинтили цены на бензин и дизтопливо: рост оказался существенным

Шокирующее подорожание: в НАРЭ опубликовали новые розничные цены на топливо - сколько придется платить автолюбителям за бензин и "дизель"?

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. C 11 по 24 июля максимальные розничные цены на бензин и дизтопливо возрастут. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

© Sputnik / Алексей Сазонов Молдавские депутаты придумали, как снизить цены на бензин и дизтопливо

Установление цен на топливо в Молдове в последнее время сопровождалось скандалами. На протяжении июня регулятор постоянно их повышал. Общественность встречала подорожания недовольством и протестами. Против высказывались и члены правительства, и депутаты. Одно из последних решений о повышении цен на топливо приостановил столичный суд. Тогда вернули старые цены. А затем НАРЭ объявило об удешевлении топлива. Бензин тогда стал обходиться меньше на пять банов, а "дизель" — на девять банов.

Подорожание оказалось куда существеннее. Теперь литр бензина АИ-95-Premium вместо 19 леев 10 банов будет стоить 19 леев 49 банов, а дизельное топливо станет дороже — с 17 леев до 17 леев 25 банов.

Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

Nicolai Kibich Почему в Молдове постоянно растут цены на бензин

В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях.

Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.

Симонов: цена на бензин лишь отчасти зависит от стоимости нефти>>>

Автовладельцы готовятся выйти в среду на протест в центре Кишинева.