19:07 10 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD16.72
  • RUB0.27
  • RON4.22
  • UAH0.64
Поиск
Срочно:
АЗС

Суд сказал "нет" повышению цен на бензин и дизтопливо в Молдове

© AFP 2018 / FADEL SENNA
Экономика
Получить короткую ссылку
96 0 0

Судебная инстанция выступила против повышения цен на бензин и дизельное топливо в Молдове, приостановив таким образом последнее решение НАРЭ.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Суд Кишинева приостановил решение Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), которое объявило о повышении максимальных цен на топливо.

"В целях выполнения заключения кишиневского суда от 10 июля НАРЭ информирует, что, начиная с 00.01 среды, 11 июля, максимальные розничные цены составят 19 леев 10 банов за литр бензина и 17 леев за литр дизтоплива", — сообщили в НАРЭ.

Рост цен на топливо в Молдове: что подорожает дальше>>>

Согласно последнему решению НАРЭ, литр бензина АИ-95-Premium вместо 19 леев 10 банов должен был стоить с 11 по 24 июля 19 леев 49 банов, а дизельное топливо станет дороже — с 17 леев до 17 леев 25 банов.

По теме

Глава НАРЭ рассказал, как в Молдове сэкономить, заправляя автомобиль
Теги:
дизель, бензин, отмена, подорожание, цены на топливо, решение, суд, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Горный пейзаж
    В память о Беслане

    Две горные вершины на Кавказе назовут в честь спасателей Дмитрия Кормилина и Валерия Замараева, погибших во время теракта в Беслане.

  • Торжественное шествие участников XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца
    "У него все дома?"

    Латвийский режиссер, осмелившийся нелестно высказаться о Празднике песни и танца, вызвал в свой адрес шквал критики.

  • Флаг НАТО
    Между двух огней

    Почему саммит НАТО в Брюсселе в очередной раз ставит Литву в сложное положение – читайте в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мужчина несет картину карикатуриста Vizcarra, изображающую футболистов Луиса Суареса, Неймара и Лионеля Месси
Футбол всех покорил: художники создают невероятные вещи
Из России – с любовью: выбывшие команды возвращаются домой
Прощание с Россией: выбывшие команды отправились домой
Футбол факты и курьезы
Курьезы и факты в футболе: нелепые случаи с мячом

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться