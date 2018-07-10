Суд сказал "нет" повышению цен на бензин и дизтопливо в Молдове

Судебная инстанция выступила против повышения цен на бензин и дизельное топливо в Молдове, приостановив таким образом последнее решение НАРЭ.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Суд Кишинева приостановил решение Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), которое объявило о повышении максимальных цен на топливо.

"В целях выполнения заключения кишиневского суда от 10 июля НАРЭ информирует, что, начиная с 00.01 среды, 11 июля, максимальные розничные цены составят 19 леев 10 банов за литр бензина и 17 леев за литр дизтоплива", — сообщили в НАРЭ.

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Согласно последнему решению НАРЭ, литр бензина АИ-95-Premium вместо 19 леев 10 банов должен был стоить с 11 по 24 июля 19 леев 49 банов, а дизельное топливо станет дороже — с 17 леев до 17 леев 25 банов.