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Премьер Молдовы о "замороженных" миллионах ЕС: у нас все в полном порядке

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Экономика
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Глава молдавского правительства прокомментировал решение евродепутатов заморозить выделение республике обещанных 100 миллионов евро.

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Молдавский премьер Павел Филип порассуждал на заседании правительства на тему спекуляций по поводу решения Европарламента заморозить выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике в размере 100 миллионов евро.

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Филип обратил внимание на тот факт, что на заседании правительства в среду были одобрены несколько проектов, касающихся предоставления Молдове кредитов. Один из них касается энергосектора.

"Сегодня в правительстве былa одобрена ратификация соглашений о кредите с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком на сумму в 160 миллионов евро. Деньги будут использованы на объединение молдавских энергосетей с румынскими. Общая стоимость проекта оценивается в 270 миллионов евро. Предполагается финансирование со стороны Всемирного банка и ЕС", — отметил Филип.

Помимо этого члены кабинета министров одобрили и проект закона о ратификации соглашения по DPO-3 ("Программа экономического управления для Молдовы"), которое предполагает выделение республике 30 миллионов долларов. DPO-3 представляет собой программу структурных реформ для поддержки перехода Молдовы к новой, более устойчивой и всеобъемлющей модели развития и роста страны, а ее приоритеты касаются экономического управления, услуг и развития навыков.

"Видел много спекуляций относительно финансовых возможностей Республики Молдова в свете последних событий (решение Европаралмента — ред.). У нас все в полном порядке. У нас есть эти кредиты и возможности реализовать данные проекты. Как и планировали в законе о госбюджете, с 1 сентября мы увеличим суммы на питание детей. Сегодня мы приняли закон и об индексации зарплаты для дидактических кадров с 1 сентября этого года", — сказал Филип.

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Он также выразил надежду, что до конца года произойдут и другие повышения заработной платы.

Еще в ноябре 2017 года в Брюсселе еврокомиссар по финансовым вопросам Пьер Московиси, министр финансов Молдовы Октавиан Армашу и глава Национального банка республики Сергей Чокля подписали меморандум о предоставлении нашей стране Евросоюзом макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита. Естественно, деньги Молдова получила бы не просто так, а выполнив список из 28 условий. Деньги должны были начать поступать в страну в прошлом году, однако помощь от ЕС так и не поступила.

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Теги:
кредиты, деньги, помощь, Павел Филип, Евросоюз, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
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