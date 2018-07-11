17:56 12 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD16.68
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.64
Поиск
Евро

Динамика курса валют в Молдове шокирует: что происходит с евро и долларом

CC0 / Pixabay / moritz320
Экономика
Получить короткую ссылку
715 0 0

В министерстве экономики Молдовы дали ответ на вопрос о том, что происходит с обменным курсом.

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. В министерстве экономики и инфраструктуры Молдовы, комментируя ситуацию на валютном рынке страны, отметили, что молдавский лей продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро. Так, с начала года национальная валюта республики отвоевала у "американца" в номинальном выражении 0,9% (с 17 леев 10 банов за доллар в начале 2018-го до 16,95 лея на конец мая). Что касается евро, то к нему лей укрепился сразу на 3,4%.

Что будет с долларом в 2018 году>>>

Основные факторы, которые привели к такой динамике, отмечают в Минэкономики, заключаются в массивном притоке иностранной валюты за счет экспортных поставок, денежных переводов граждан Молдовы из-за рубежа, а также инвестиций. Среди других причин, сказавшихся на внутреннем валютном рынке, эксперты выделяют скачки доллара на международных площадках и денежно-кредитную политику Нацбанка Молдовы.

Dollar und Euro
© Sputnik / Mihail Kutuzov
Леи, доллары или евро: министр финансов РМ о том, в чем и где хранить средства

Курс валют на следующий день

Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на четверг, 11 июля. Согласно данным регулятора, большинство часть игроков рынка будут напирать на молдавский лей. В проигрыше только украинская гривна и румынский лей.

Евро за сутки отыграет у лея один бан и установится на отметке в 19,5357 лея.

Доллар в четверг практически не изменится в цене и будет торговаться по 16,6794 лея.

Украинская гривна сдаст позиции до 0,6359 лея, румынский лей — до 4,1909 лея, а российский рубль несколько укрепится — до 0,2687 лея.

По теме

"Не отходя от кассы": как за 1 молдавский лей получают до 10 долларов США
Министр финансов: лей сохранит стабильность по отношению к доллару и евро
Экономист прогнозирует падение курса доллара в Молдове ниже 16 леев
Теги:
курс валют на завтра, курс валют на сегодня, лей, курс валют, доллар, евро, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Международные военные учения Saber Strike в Латвии
    Не к нам претензии

    Упреки Трампа о недостаточных вложениях стран НАТО в оборону не имеют абсолютно никакого отношения к Латвии, заявил премьер-министр республики.

  • Хранение труб с покрытием из бетона в Котка, Финляндия для строительства Северного потока 2
    "Обоснованная" критика

    Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала критику проекта "Северный поток – 2" со стороны лидера США Дональда Трампа обоснованной.

  • Российско-эстонская граница
    Дорогая граница

    На обустройство границы с Россией Эстония изначально планировала выделить 700 тысяч евро, однако потратить придется ощутимо больше.

  • Председатель КГБ Валерий Вакульчик
    "Дело медиков"

    КГБ Беларуси задержал более 60 человек, среди которых 30 – должностные лица Минздрава, и вернул в казну более 15 миллионов долларов.

  • Машины въезжают на эстакаду на площади Героев
    На работу пешком

    Автопарк правительства Грузии до конца года значительно сократится, а деньги пойдут на автомобили для патрульной полиции и служб по охране окружающей среды.

  • Смотр техники и снаряжения МЧС Абхазии на площади Свободы
    "Выручки нет"

    В Госпожнадзоре по Сухуму рассказали, почему бизнес в Абхазии часто игнорирует пожарную безопасность.

  • ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в Баку, 12 июля 2018 года
    Уснул за рулем

    Уснувший за рулем грузовика водитель стал причиной аварии в Баку, в результате которой тринадцать человек получили травмы, одна женщина скончалась.

  • Сбор абрикосов в селе Айгезард, Араратская область
    Абрикосовый край

    Из-за жары абрикосы поспели в Армении раньше обычного - их экспортировали уже в полтора раза больше, чем в прошлом году.

  • Смартфон с наушниками
    Борьба с утечками

    Госслужащим в Казахстане вскоре могут разрешить пользоваться смартфонами на работе, но будут блокировать некоторые функции.

  • Кофейня в центре Цхинвала
    Кофе и общение

    Молодой предприниматель из Южной Осетии рассказал Sputnik о кофейном бизнесе, сервисе в сфере услуг и безработице.

  • Международные военные учения Saber Strike в Латвии
    Не к нам претензии

    Упреки Трампа о недостаточных вложениях стран НАТО в оборону не имеют абсолютно никакого отношения к Латвии, заявил премьер-министр республики.

  • Хранение труб с покрытием из бетона в Котка, Финляндия для строительства Северного потока 2
    "Обоснованная" критика

    Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала критику проекта "Северный поток – 2" со стороны лидера США Дональда Трампа обоснованной.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Раскованность и кокетство: подборка "горячих" фото с Недели моды в Мадриде
Кошка с человеческим лицом, архивное фото.
Химера с "человеческим лицом": видео необычной кошки поражает
Как иностранцу в России вернуть часть уплаченных налогов на доход
Как сэкономить на налогах: совет для мигрантов в России

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться