Динамика курса валют в Молдове шокирует: что происходит с евро и долларом

В министерстве экономики Молдовы дали ответ на вопрос о том, что происходит с обменным курсом.

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. В министерстве экономики и инфраструктуры Молдовы, комментируя ситуацию на валютном рынке страны, отметили, что молдавский лей продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро. Так, с начала года национальная валюта республики отвоевала у "американца" в номинальном выражении 0,9% (с 17 леев 10 банов за доллар в начале 2018-го до 16,95 лея на конец мая). Что касается евро, то к нему лей укрепился сразу на 3,4%.

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Основные факторы, которые привели к такой динамике, отмечают в Минэкономики, заключаются в массивном притоке иностранной валюты за счет экспортных поставок, денежных переводов граждан Молдовы из-за рубежа, а также инвестиций. Среди других причин, сказавшихся на внутреннем валютном рынке, эксперты выделяют скачки доллара на международных площадках и денежно-кредитную политику Нацбанка Молдовы.

Курс валют на следующий день

Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на четверг, 11 июля. Согласно данным регулятора, большинство часть игроков рынка будут напирать на молдавский лей. В проигрыше только украинская гривна и румынский лей.

Евро за сутки отыграет у лея один бан и установится на отметке в 19,5357 лея.

Доллар в четверг практически не изменится в цене и будет торговаться по 16,6794 лея.

Украинская гривна сдаст позиции до 0,6359 лея, румынский лей — до 4,1909 лея, а российский рубль несколько укрепится — до 0,2687 лея.