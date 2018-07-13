Полтонны колбасы из зоны поражения свиной чумой пытались ввезти в Молдову

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Двое водителей автобуса Москва-Кишинев пытались незаконно ввести в страну 524 килограмма украинских мясопродуктов из свинины, которые могли быть заражены вирусом африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщили сотрудники таможни в Атаках.

© Sputnik / Константин Чалабов Африканская чума наступает: скоро покупать мясо будет опасно и в Кишиневе

Колбаса и мясные изделия были спрятаны в полости, предназначенной для хранения запасного колеса и за решеткой охлаждающего радиатора. Таможенные инспекторы также обнаружили в багажном отделении автобуса 103 килограмма масла, 200 килограммов сахара и 30 килограммов сухого молока, также украинского происхождения.

В соответствии с процедурой колбаса была передана инспекторам Нацагентства продовольственной безопасности (ANSA) для уничтожения, а другие продукты — конфискованы.

Как сказано в сообщении Таможенной службы, с начала периода ограничений, связанных со вспышкой АЧС на Украине, было изъято более 14 тонн продукции из свинины.

Запретительные меры будут применяться до тех пор, пока органы ветеринарного надзора не объявят об отсутствии заболеваемости АЧС в зоне поражения.



