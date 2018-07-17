Цены на бензин и "дизель" в Молдове: правительство готовит интересный проект

Кондуктор, нажми на тормоза: как долго будет играть пластинка с подорожаниями топлива в Молдове.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Проблема подорожания бензина и "дизеля" в Молдове стоит достаточно остро – цены на топливо удерживаются в течение месяца на достаточно высоком уровне. Однако это не предел.

© Sputnik / Александр Кряжин В парламенте обсудили, когда в Молдове понизят цены на топливо

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) практически каждые две недели принимает решение о повышении цен, несмотря на протесты общественности, а также позицию правительства и депутатов.

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С таким же постоянством суд по обращению властей отменяет столь опрометчивые вердикты НАРЭ.

И такая пластинка под названием "НАРЭ повышает цены на бензин и "дизель" – Минэкономики обращается в суд – инстанция отменяет подорожания" однообразно играет в течение довольно продолжительного времени.

Как говорится, заело и надоело.

© Photo : из личного архива Симонов: цена на бензин лишь отчасти зависит от стоимости нефти

Премьер-министр Молдовы Павел Филип прокомментировал скандальную ситуацию с ценами на топливо и бесконечные обращения властей в суд при каждом новом подорожании горючего. В ответ на вопрос, почему правительство не может разобраться с повышением цен, с которыми кабмин не согласен, Филип ответил, что Минэкономики работает над поправками в действующее законодательство.

"Есть закон, и была разработана методология (расчета цен на топливо – ред.). Сейчас коллеги из министерства экономики работают над изменением этого закона и методологии. Поэтому обращение в суд не является бесконечным процессом. Это один из инструментов, которым правительство могло воспользоваться, чтобы взять передышку и внести необходимые изменения", — заявил Филип во вторник.

На вопрос о том, сколько будет длиться эта "передышка", премьер отметил, что возможно в самое ближайшее время – на следующей неделе — будет представлен соответствующий законопроект.

Однако одного утверждения правительством этой инициативы будет недостаточно. Проект документа должны обсудить депутаты, а потом за него должен проголосовать парламент в двух чтениях.

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Ранее спикер высшего законодательного органа страны Андриан Канду заявлял, что весенне-летняя сессия парламента завершается 27 июля. Успеют ли депутаты изучить готовящуюся инициативу, или заезженная пластинка продолжит играть вплоть до выхода законодателей с отдыха (то есть до осени) пока не известно.