Пинг-понг с ценами на бензин и "дизель" в Молдове: депутаты нашли решение

Молдавские депутаты берутся за местный рынок нефтепродуктов: что произойдет с ценами на топливо, и будут ли жители республики платить меньше за бензин и "дизель"?

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Цены на топливо в Молдове могут менять только четыре раза в год, а не два раза в месяц, как происходит на данный момент. Соответствующий законопроект обсудили члены парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.

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Автор инициативы по изменению и дополнению закона о нефтепродуктах, независимый депутат Владимир Чернат отметил, что данный проект направлен на обеспечение стабильности в процессе установки Национальным агентством регулирования в энергетике (НАРЭ) максимальных розничных цен на бензин и дизельное топливо.

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Чернат считает, что в целом, этот проект окажет положительное социальное воздействие. В частности, депутат предлагает продлить период действия установленных НАРЭ максимальных розничных цен на бензин и "дизель" с двух недель до одного квартала. При этом агентство может вносить коррективы и раньше, но только при условии отклонений на более чем 10% средних котировок Platts к среднему обменному курсу Нацбанка.

"Необходимость подобных изменений и дополнений связана с негативным социальным воздействием, которое было вызвано последними административными решениями НАРЭ относительно максимальных розничных цен на нефтепродукты, что привело к массовым протестам", — отметил депутат.

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По его словам, эти решения в итоге были опротестованы в суде, как раз в интересах потребителей.

НАРЭ практически каждые две недели принимает решение о повышении цен, несмотря на протесты общественности, а также позицию правительства и депутатов. С таким же постоянством суд по обращению властей отменяет столь опрометчивые вердикты агентства. Пинг-понг с ценами на топливо наблюдается довольно продолжительное время.

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Ранее власти заявляли о том, что НАРЭ должно внести коррективы в методологию по формированию и расчету цен на нефтепродукты для обеспечения большей прозрачности в этом процессе. До этого, по мнению депутата, самое оптимальное решение — применить ежеквартальное изменение максимальных розничных цен на топливо. Парламентская комиссия приняла отчет для голосования во втором чтении.