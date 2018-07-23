Додон заявил, когда Молдова может рассчитывать на снижение цены на газ

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в интервью Sputnik, что намерен добиваться дополнительных преференций для республики по вопросу снижения цены на природный газ, который страна закупает у российского концерна "Газпром".

"Молдова получила в этом году статус наблюдателя в ЕАЭС. Для членов этого объединения, конечно, действуют другие цены на газ, по-другому решаются и вопросы, связанные с торговлей и мигрантами. Молдова не является членом ЕАЭС, но получила статус наблюдателя, и мы можем постараться использовать этот шанс, чтобы добиться каких-то дополнительных преференций для республики", — сказал Додон.

© Sputnik / Miroslav Rotari Будет ли в Молдове российский газ в 2019 году

По его словам, данный вопрос он уже обсуждал с главой концерна "Газпром" Алексеем Миллером.

"Последняя встреча с ним состоялась в мае на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Мы обсуждали и этот вопрос тоже. Конечно, есть открытость со стороны Российской Федерации в диалоге по этому вопросу, но я скажу честно, не думаю, что до парламентских выборов будут какие-то изменения", — отметил Додон.

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Молдавский лидер указал на то, что правительство Молдовы не ведет диалог с коллегами из Российской Федерации.

"Шансы (на снижение цены на газ для Молдовы — ред.), конечно, есть, и мы сделаем все возможное. Но это, скорее всего, может быть после выборов", — заключил Додон.